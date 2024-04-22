Популярная привычка довела школьницу до реанимации в Петербурге «Фонтанка»: школьницу увезли в реанимацию после курения вейпа в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорая увезла в реанимацию 15-летнюю школьницу из микрорайона Шувалово-Озерки, сообщила «Фонтанка». Родители считают, что причиной стало употребление вейпа.

По словам родителей, накануне ночью девочка демонстрировала нетипичное поведение. Школьница попеременно злилась и веселилась без видимой причины. По данным издания, в семье недавно узнали, что дочь курит, мать связала инцидент с вейпом.

Как сообщает «Фонтанка», днем девочке стало плохо, она поступила в больницу с подозрением на острое ингаляционное отравление психотропным веществом. В издании уточнили, что состояние девочки оценили как тяжелое и перевели ее в реанимацию. Школьница воспитывается в полной семье, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России следует жестче бороться с продавцами вейпов несовершеннолетним, увеличив штрафы и приостанавливая работу торговых точек. По его словам, для контроля над этой сферой следует ввести более эффективное наказание для недобросовестных продавцов. Сейчас в стране уже есть закон о запрете продажи вейпов детям, а также рекламы такой продукции.