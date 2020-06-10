Популяционный иммунитет к COVID-19 исследуют в трёх регионах России

https://static.news.ru/photo/1262fb04-ab94-11ea-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование популяционного иммунитета жителей Хабаровского Края, Тюмени и Санкт-Петербурга назначено на июнь.

Участников исследования разделят на несколько возрастных групп: детей от года до 17 лет объединят в одну группу, результаты взрослых людей войдут в статистику по шести категориям, последняя из которых — от 70 лет и выше. Сероэпидемиологическое исследование пройдёт в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Роспотребнадзор.

Данные, полученные в ходе исследования, нужны специалистам для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации как в отдельно взятых регионах, так и на всей территории страны в целом. Также оно позволит выявить особенности эпидемического процесса и запланировать мероприятия, направленные на специфическую и неспецифическую профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 10 июня в России было выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8404 — за последние сутки, 252 783 человека справились с болезнью, скончались 6358 людей.

Как писал NEWS.ru ранее, комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме.