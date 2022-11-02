«Популизм»: власти Калининграда о строительстве Польшей забора на границе Власти Калининградской области назвали популизмом строительство Польшей пограничного забора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявления Польши о возведении забора на границе с Россией выглядят популизмом, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Он уточнил, что такое ограждение уже построено с российской стороны.

Забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все, — отметил Лысков.

Ранее Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на Министерство обороны страны сообщило, что Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что ограждение должно быть построено как можно быстрее, в строительстве будет задействовано столько военнослужащих, сколько необходимо.

1 октября представитель польских спецслужб Станислав Зарин рассказал о завершении строительства забора вдоль польско-белорусской границы. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Польши начать строительство заграждений на границе с Россией.