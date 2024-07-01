Попугай напал на отдыхающего в Анапе туриста Отдыхающего в Анапе туриста во время платной фотосессии укусил попугай

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Отдыхающего в Анапе туриста во время платной фотосессии укусил попугай. Возмущенный мужчина обратился в дежурную часть, сообщила пресс-служба Отдела МВД России по городу Анапа в Telegram-канале. По данным правоохранителей, платные фотосессии на набережной Паралия села Витязево организовал индивидуальный предприниматель, однако никаких документов на птицу у него не было.

Попугая изъяли и поместили в местный зоопарк, а пострадавшему выдали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего Отделом МВД России по городу Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в установленном законом порядке, – заключили в ведомстве.

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