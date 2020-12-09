Попова рассказала об уровне заболеваемости коронавирусом в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f2772d04-3a29-11eb-bd93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Уже вторую неделю в Санкт-Петербурге уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией стабилен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором города Александром Бегловым.

По её словам, принятые меры сдерживания пандемии адекватны сложившейся ситуации.

Главное, чтобы принятые решения четко соблюдались и контроль за ними был неукоснительным, — подчеркнула Попова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Северная столица находится у «красной черты» из-за коронавируса. Он подчеркнул, что власти города делают всё возможное для стабилизации ситуации.

Губернатор Беглов не исключает введения полного локдауна. Градоначальник призвал жителей соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы в новогодние праздники не запустить «марафон передачи коронавирусной инфекции», который бы обернулся для тысячи горожан госпитализацией. В больницах до Нового года есть места для тяжёлых пациентов с COVID-19, а дальше власти могут начать переводить все клиники в инфекционный режим, отменив плановую медпомощь.

Как писал NEWS.ru, школьники средних и старших классов школ Петербурга могут быть переведены на дистанционное обучение. Беглов заявил, что обсуждается вариант продления каникул для учащихся 5-х и 11-х классов.

Всего в Санкт-Петербурге выявлено 159 389 заболевших (+3761 за последние сутки), излечились 89 890 человек (+1921), скончались 6030 (+83), сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.