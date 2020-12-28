Попова рассказала об уровне заболеваемости COVID-19 в регионах

https://static.news.ru/photo/ab2a7c10-49ad-11eb-bb0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Ежесуточная заболеваемость коронавирусом в среднем по России составляет от 18 до 19 случаев на 100 тысяч населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, в субъектах этот показатель составляет от 2-3 до 60 случаев на 100 тысяч человек.

Только в двух субъектах у нас больше 60, в остальных — везде меньше, — рассказала она в эфире радиостанции «Вести ФМ».

При этом Попова отметила, что в Европе данный показатель составляет 60–70 случаев на 100 тысяч, а в США превышает 100 случаев на 100 тысяч населения.

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что летальных исходов из-за COVID-19 в российских домах престарелых или интернатах практически не регистрируется.

Система, которая выстроена в РФ, защищает людей, не постфактум что-то регистрирует, у нас проактивные мероприятия, — подчеркнула Попова.

Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин среди ключевых задач называл сохранение здоровья людей.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов.