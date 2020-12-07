Попова рассказала, как россияне соблюдают масочный режим

https://static.news.ru/photo/30ead534-3888-11eb-9a39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жители всех регионов России в целом соблюдают меры профилактики коронавируса и носят маски в общественных местах, однако на прошлой неделе было составлено около 30 тысяч протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Преимущественно во всех субъектах РФ масочный режим соблюдается, он введён во всех регионах, но вместе с тем за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тысяч протоколов об административном правонарушении, — сказала Попова, передаёт РИА Новости.

В Кремле при этом считают, что вводить локдаун и ограничивать передвижение между российскими регионами нет необходимости, но у губернаторов есть полномочия устанавливать ограничения в зависимости от ситуации.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой.