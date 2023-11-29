Попавший под огромный резиновый шар россиянин раскрыл детали случившегося Попавший под резиновый шар житель Петербурга готовится к сложной операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга, которого с ног сбил огромный резиновый шар, пришел в сознание. Как рассказал мужчина 78.ru, несчастный случай произошел, когда он переходил дорогу напротив Петропавловской крепости. Сейчас пострадавший готовится к сложной операции на шейном отделе.

Петербуржец добавил, что с его супругой связывались представители водоканала. Организация пообещала оказать семье пострадавшего необходимую поддержку и компенсировать затраты на лечение.

Я дорогу переходил, по касательной стороне ко мне прилетело. С женой связывались [из водоканала]. Предлагали помощь какую-то, но мы пока еще ничего не делали, — заявил мужчина.

Инцидент произошел в Петроградском районе Северной столицы 27 ноября. Во время коммунальных работ из подземной трубы внезапно вылетел резиновый шар, который сбил пешехода, и он потерял сознание. Как пояснили коммунальщики, при прочистке труб внутрь запускается шар, затем его надувают, чтобы он под давлением выталкивал мусор. Как правило, во время таких работ территорию оцепляют, однако в этот раз рабочие пренебрегли правилами. Спасатели на носилках доставили пострадавшего мужчину к машине скорой помощи, после чего его госпитализировали.