Попавшие в засаду наемники сняли экшен-видео «ВО» показал, как наемники отстреливаются от российских военнослужащих

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В Сети появились архивная видеозапись засады, которую устроили российские военнослужащие на иностранных наемников. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Военный обозреватель», можно увидеть, как противник пытается отбиться от атаки. Где именно были сделаны кадры, неизвестно. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ) рассказал, что российские и украинские бойцы в день Пасхи столкнулись на линии боевого соприкосновения. Журналисты отметили, что противники друг друга не тронули — четверо военных просто встали рядом и о чем-то побеседовали.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал.

Тем временем появилась информация о том, что ВСУ перебросили в Курскую область более 300 расчетов БПЛА, в том числе спецподразделение «Птицы Мадьяра». Таким образом противник пытается удержать позиции. «Птицы Мадьяра» занимаются воздушной разведкой и наносят огневое поражение.