Попавшие под мусоровоз девочки переехали в Истру несколько дней назад

Фото: Соцсети

Девочки, погибшие под колесами мусоровоза в подмосковном городе Истра, не имели регистрации в столичном регионе, пишет «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По данным газеты, Фатима и Алина, ставшие участницами жуткой аварии, переехали в Истру со своей мамой несколько дней назад. Дети не были зарегистрированы ни в одном дошкольном учреждении.

По нашей информации, Фатима и Алина переехали в Истру буквально несколько дней назад. Ни в каких дошкольных учреждениях они не были зарегистрированы, — сказано в тексте новостного материала.

В газете уточнили, что 32-летняя мама девочек Умукусюм воспитывала их одна, подрабатывая в магазине промтоваров. Сейчас она находится в больнице со старшей дочерью. Ей диагностировали нервный срыв. Состояние ребенка оценивается как стабильное. Ранее сотрудник больницы рассказал, что вторая девочка тоже погибла

Водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил насмерть двух девочек 2017 и 2019 года в Истре. ЧП произошло около 8:40 утра мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух несовершеннолетних. Одна из них скончалась на месте. Видео наезда появилось в Сети.