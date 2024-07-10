Попавшегося на растрате и присвоении ректора БФУ арестовали до сентября

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова, сообщает ТАСС. Мужчина пробудет под арестом до 8 сентября. Его обвиняют в растрате и присвоении средств.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 8 сентября, — огласил решение судья.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что правоохранительные органы задержали в Калининграде ректора Балтийского федерального университета. По данным канала, его подозревали в получении взятки размером около 700 тысяч рублей. Также в Сети появилась фотография Федорова перед огромным количеством пятитысячных купюр.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, что ректору и его заместителю Елене Мялкиной может грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, по словам юриста, суд может обязать их выплатить кратный сумме взятки штраф.

Как отметил адвокат, учитывая размер взятки в 18 млн рублей, не исключено, что прокуратура потребует 20- или 30-кратного штрафа, то есть от 160 до 500 млн рублей. По его словам, это является максимальным размером взыскания в случае подобных преступлений.