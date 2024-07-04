Попавшая под лавину в Сочи россиянка умерла спустя несколько часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка, которая попала под лавину в Сочи, погибла от тяжелых травм спустя несколько часов после трагедии, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, девушку ударило ледяной глыбой, из-за чего она отлетела почти на 10 метров.

Как сообщил канал, погибшая работала в Красной Поляне. Вместе с ней была ее мама, которую также накрыло лавиной. Женщина почти не пострадала, у нее были лишь небольшие царапины.

Ранее сообщалось, что девушка и ее мама гуляли по экотропе в Красной Поляне, когда со склонов стала сходить лавина. Женщины попытались увернуться от ледяных глыб, но их оказалось слишком много.

До этого снежная лавина сошла на сноубордистов в Хакасии. Жертв удалось избежать благодаря маячкам-биперам и катавшимся неподалеку фрирайдерам. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе. Одного человека полностью погребло под снегом. Его отыскали и выкопали — слой снега оказался небольшим.

МЧС сообщало, что в случае отрыва лавины в горах у человека есть всего несколько секунд, чтобы обезопасить себя. Если найти убежище не удалось, необходимо попытаться удержаться на поверхности лавины и защитить лицо от снега.