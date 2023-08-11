Попадание ракеты по отелю с наемниками в Запорожье попало на видео

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Запорожья снял на видео момент попадания ракеты по базе иностранных наемников, расположенной в местном отеле Reikartz, сообщает телеканал RT. На кадрах видно, как к зданию на низкой высоте подлетает крылатая ракета, после чего происходит мощный взрыв.

В районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, — заявили в ведомстве.

11 августа в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы. Кроме того, они были слышны на правом берегу Днепра в Херсонской области. Предполагается, что среди военнослужащих Вооруженных сил Украины есть потери.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что бойцы российской интербригады «Пятнашка» взяли под контроль участок дороги между населенными пунктами Ласточкино и Орловска. По его словам, эта дорога использовалась украинскими войсками для перевозки снабжения и переброски резервов на Авдеевское направление.

В районе Клещеевки силам ВДВ и пехоты удалось отбросить украинских военных в ходе контратаки. Удар по позициям ВСУ наносился при поддержке артиллерии, а также танков.