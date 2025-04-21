Пономарь загорелся во время пасхального богослужения и попал на видео В Томске во время пасхальной литургии загорелся церковнослужитель

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Томский пономарь загорелся во время пасхального богослужения в храме. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Регион-70 Томск», можно увидеть, как огонь объял волосы мужчины в тот момент, когда он при помощи свечи намеревался сделать кадильное возжжение.

Церковнослужитель потушил пламя и продолжил нести службу. Также не прервалась и сама литургия. В каком именно храме произошел инцидент — неизвестно.

Ранее русский православный священник, иерей, писатель Андрей Лоргус заявил, что в христианском мире смерть на Пасху считается особенным знаком. Так он прокомментировал смерть папы римского Франциска. Он также подчеркнул, что понтифик был особенным, будучи первым папой из Латинской Америки и из семьи железнодорожника. Это указывало на его близость к левому социалистическому движению сопротивления внутри католической церкви.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей в воинских частях, участвующих в спецоперации на Украине. С соответствующей инициативой выступила группа парламентариев во главе с председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.