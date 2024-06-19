Помощник прокурора притворился старообрядцем и спас девочку от рака Kras Mash: помощник прокурора в Красноярске помог спасти девочку от рака кости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Помощник прокурора в Красноярске притворился старообрядцем, чтобы спасти 14-летнюю девочку, которая страдала раком, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Родители ребенка отказались от медицинской помощи и планировали лечить его травами.

Эпизод произошел в 2022 году. Помощнику прокурора сообщили из службы опеки, что ребенок нуждается в помощи. Родители-старообрядцы забрали девочку из больницы и планировали увезти в деревню Куромбу. Сотрудник прокуратуры позвонил отцу и представился главой старообрядческой общины, заявив, что у него есть чудодейственные травы. Затем он выяснил, на какой машине везут ребенка, связался с таксистом и попросил его о содействии. Водитель подыграл, сделав вид, что машина сломалась.

Это позволило помощнику прокурора и сотрудникам ГИБДД нагнать семью. Девочку вернули в больницу, где ее прооперировали. После этого болезнь отступила.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что во Владивостоке врачи краевой детской клинической больницы спасли новорожденную девочку с ротавирусом. У ребенка было тяжелое поражение кишечника, с которым удалось справиться в ходе двух операций и последующей реабилитации.