Помощник депутата подстрелил мужчину и избил официантку 47news: помощник депутата устроил дебош со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего помощника депутата от КПРФ Дмитрия Сенина, устроившего дебош в ресторане на улице Ворошилова в Невском районе, передает «47news». Мужчина в ходе застолья открыл стрельбу по посетителям и работникам заведения из травматического пистолета.

Сообщается, что в полицию накануне вечером, 12 апреля, поступил сигнал об агрессивном посетителе, который избивает клиентов ресторана, а также вооружен пистолетом. Известно, что нарушитель спокойствия произвел пять выстрелов, один из них попал в ногу 45-летнего мужчины — пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, однако он был сильно пьян. Также к медикам обратилась 21-летняя официантка, у которой выявлены ушибы в области шеи. Что стало причиной конфликта пока неизвестно.

Издание также связалось с самим депутатом Дмитрием Звонковым. Он подтвердил, что Сенин является его помощников и осудил произошедшее. Парламентарий также добавил, что у помощника уже были судимости за мошенничество, наркотики и причинение тяжкого вреда здоровью. Депутат извинился и пообещал более ответственно относиться к выбору помощников.

Ранее в Зеленограде задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в храм Архангела Михаила. Подозреваемый разбил икону «Неупиваемая Чаша» и грозился сжечь церковь.