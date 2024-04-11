Помощник депутата избил женщину на глазах у ребенка Помощник чувашского депутата Егоров лишился статуса после избиения женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чувашии лишили статуса помощника депутата городского совета Маркела Егорова после конфликта с женщиной, в ходе которого он ударил местную жительницу и за волосы затащил ее в машину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Константина Степанова.

Да, действительно, это был Маркел Егоров... Мне прислали видео, я сразу узнал машину и номер — он на ней приезжал... Сразу же мною было написано заявление об отзыве [статуса помощника], — пояснил Степанов.

По его словам, сначала планировалось проведение полноценных экспертиз для установления степени ответственности помощника депутата, но затем было принято решение о незамедлительном лишении статуса. На сайте республиканского Госсовета указано, что Егоров не является помощником депутата с 10 апреля 2024 года.

Уточняется, что пострадавшей оказалась сожительница Егорова, конфликт произошел в присутствии их полуторагодовалой дочери. В ходе ссоры 37-летний мужчина вытащил женщину из салона авто и бросил ее в грязь, а после, применив силу, затащил ее обратно, все случилось на глазах случайных очевидцев.

Ранее в Подмосковье до 11 мая отправили в СИЗО мужчину по делу о нападении на глухонемую женщину-таксиста в Дмитрове. Известно, что 8 марта мужчина посчитал, что женщина не уступила ему дорогу, после чего с кулаками набросился на нее.