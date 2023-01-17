Помощник депутата из Сибири предстал перед судом за совращение школьников В Новосибирской области начались заседания по делу о совращении школьников помощником депутата

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В Новосибирской области в закрытом формате начались судебные заседания по делу о совращении школьников помощником депутата законодательного собрания, сообщает «КП-Новосибирск». По версии следователя, подозреваемый вступил в половые отношения с семиклассником, также, по предварительным данным, мужчина совратил девятиклассника. Фамилию обвиняемого издание не публикует.

Помощник депутата также занимал должность исполнительного секретаря одной из партий и занимался общественной деятельностью, часто работая с подростками. В своих социальных сетях он публиковал фотографии с детьми под хештегом «детиэтосвятое». Кроме того, односельчане считали его героем, после того как он усыновил сына погибшей сестры.

Ребенок этот болел — с глазами у него было плохо. На такой поступок не каждый мужчина способен, это вызывает уважение. При этом по работе к нему никаких претензий не было, — отметил один из депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

На сайте суда уточняется, что обвинение предъявлено по части 3 ст. 134 УК РФ и части 1 ст. 135 УК РФ (мужеложство с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, и совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). По версии следствия, встречи с подростками помощник депутата устраивал у себя дома, где жил с усыновленным ребенком.

Ранее жителя Астраханской области осудили на 19 лет колонии за совращение восьми девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Мужчина признан виновным в 38 эпизодах за совершение насильственных действий сексуального характера.