«Помолился и поехали»: в Югре водитель автобуса провел намаз во время рейса Жители Сургута пожаловались на прерванную из-за намаза поездку на автобусе

Фото: Prabhat Kumar Verma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сургуте водитель автобуса прервал рейс, чтобы провести намаз, сообщает Telegram-канал «ЧП Сургут». Он остановил машину, расстелил ковер в начале салона, после чего в течение 40 минут молился, а затем вернулся за руль. Пассажиры все это время находились на ранее занятых местах.

Вчера ехала на автобусе номер 18 и на остановке «Голд Фиш» водитель вышел из-за руля и молится намаз. Ждали 39 минут. Помолился и поехали, — написала очевидица.

В комментариях к опубликованным фото мнения разделились. Часть подписчиков напомнила о важности толерантного отношения к религии и указала на попытку разжечь конфликт, поскольку намаз совершается в течение пяти минут, а не 40. Некоторые раскритиковали водителя автобуса, напомнив, что в Коране нет четких рамок по времени молитвы. Комментаторы сочли поступок проявлением неуважения к окружающим и «показушничеством».

Ранее пассажиры автобуса в подмосковном Раменском застали водителя за просмотром порнографического контента. Мужчина наблюдал за действиями в ролике на полном ходу транспортного средства. При этом после замечаний со стороны пассажиров водитель заявил, что всего лишь листал новости.