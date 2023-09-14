На помойке под Курском выявили очаг африканской чумы свиней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На незаконной свалке в Хомутовском районе Курской области выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщили в Telegram-канале правительства региона. Карантин ввели в селе Прилепы, где на помойке обнаружили мертвых инфицированных свиней.

На несанкционированной свалке были обнаружены трупы домашних свиней. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Получен положительный результат на наличие вируса АЧС, — сообщили местные власти.

Специалисты приступили к ликвидации очага, в зоне наблюдения они проводят учет поголовья свиней, признаков заболевания у животных не выявлено. Местным жителям напомнили, что свиньи должны быть обязательно зарегистрированы, а в случае подозрений на АЧС призвали сразу же обращаться в ветеринарную службу для оперативной постановки диагноза.

В конце лета в Приморье в окрестностях Андреева Камня нашли мертвого кабана, у которого в отобранных патологических образцах туши при исследовании также был обнаружен ДНК африканской чумы свиней. Во избежание распространения инфекции был введен карантин в Пограничном районе.

В начале августа режим ЧС из-за АЧС ввели в Апаринском сельском поселении Ростовской области. Глава Усть-Донецкого района Виктор Гуснай сообщал, что вспышку инфекции выявили в личном подсобном хозяйстве.