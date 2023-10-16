Помогавшего военным волонтера расстреляли из автомата под Херсоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в поселке городского типа Брилевка в Алешкинском районе Херсонской области нашли убитым 51-летнего жителя Крыма Анатолия Решетова. По его данным, мужчина был волонтером и помогал военным, его застрелили из автомата Ак-74.

Полиция установила, что перед смертью волонтер распивал алкогольные напитки с тремя знакомыми. Канал пишет, что между мужчинами вспыхнул конфликт и один из них трижды выстрелил в грудь Решетову. В настоящий момент вся компания задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в городе Новомосковске Тульской области 63-летний местный житель застрелил своего знакомого около здания школы № 3. Мужчина получил ранение в область живота, ему экстренно оказали медицинскую помощь, однако пострадавший скончался в лечебном учреждении. Подозреваемый арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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