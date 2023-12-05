Помилованного бойца «Вагнера» в Волгограде будут судить за угрозы Суд над угрожавшим судье и жене «вагнеровцем» в Волгограде сделали закрытым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде по требованию прокурора сделали закрытым суд над бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» Арсеном Мелконяном, сообщает портал «Новости Волгограда». Как пишет «Блокнот Волгоград», мужчина вернулся с территории СВО, куда попал через помилование из колонии, и начал отправлять СМС угрозами судье Виктории Федоренко, огласившей ему приговор по убийству риэлтора Романа Гребенюка. Также он угрожал своей супруге, ее родственникам, а после ареста в СИЗО напал на сотрудника ФСИН.

Обвинитель указал на статус двух потерпевших — судья и сотрудник ФСИН. Кроме того, в деле фигурирует несовершеннолетний свидетель — дочь Мелконяна. Это стало основанием для того, чтобы процесс проходил в закрытом режим.

Изначально , делом должен был заниматься Центральный райсуд. Однако одна из потерпевших является их коллегой, и это сочли основанием для самоотвода. Поэтому суд сменили на Краснооктябрьский районный суд.

В октябре 2019 года Арсен Мелконян избил отца-одиночку Романа Гребенюка, с которым у его сестры возник конфликт в родительском чате. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.