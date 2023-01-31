Губернатор Забайкалья объяснил решение о выплатах за захват танков в СВО Губернатор Забайкалья Осипов: выплаты за уничтожение Leopard и Abrams необходимы для поощрения солдат

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Уничтоженная техника ВСУ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объяснил создание новой выплаты для участников СВО за уничтожение или захват танков необходимостью поощрения бойцов за проявленный героизм. Его комментарий опубликовала пресс-секретарь главы региона Любовь Чистякова, пишет РИА Новости. За захват или уничтожение танков, произведенных в странах НАТО, бойцам Забайкалья положено денежное вознаграждение от 100 тысяч до трех миллионов рублей.

По словам главы региона, жители Забайкалья — сильные духом люди, которые не терпят, когда кто-то ведет себя по отношению к ним высокомерно и неуважительно.

Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну, и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения, — сказал Осипов.

Ранее глава региона подписал постановление, согласно которому захват и уничтожение танков стран НАТО Leopard и Abrams будут оплачиваться. За захват и уничтожение танков выплаты определены в размере 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей. Гражданам (до пяти человек включительно), помогавшим захватывать или уничтожать технику, — по 300 и 100 тысяч рублей соответственно.

В настоящее время неизвестно, из какого бюджета будут брать средства для выплаты поощрений военным. На данный момент в соответствии с постановлением разработкой положения о предоставлении денег занимается Министерство соцзащиты Забайкалья.