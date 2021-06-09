Пользователи Сети спасли застрявшего на трассе с собаками пенсионера

https://static.news.ru/photo/ffe2b70e-c9cd-11eb-be42-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Носов/facebook.com

Одинокий пенсионер из Магадана застрял на трассе вместе с семью собаками, добираясь к своим родственникам в Донецк. Как пишет «КП — Новосибирск», на середине пути у мужчины сломалась машина ГАЗ-52 1953 года выпуска. На помощь путешественнику пришли пользователи Сети из Новосибирска.

Заметил на дороге 70-летнего Анатолия общественник Алексей Носов. Пенсионер поделился с ним своей историей. Оказалось, что мужчина остался совсем один и решил вернуться на свою малую родину. С ним также ехали семь дворняг. Когда-то у него была любимая собака, которая ощенилась, её четырех малышей мужчина оставил себе, а позже подобрал на улице ещё двух.

Я выложил пост в социальных сетях. На него тут же начали откликаться люди. В итоге, пока дядя Толя стоял на дороге, к нему было организовано целое паломничество. Люди привозили еду, бензин и корм для собак, — рассказа л общественник.

Неравнодушные сибиряки отвезли собак в клинику, где им сделали прививки и выдали ветеринарные паспорта. Кроме того, волонтёры отогнали грузовик пенсионера в автосервис, а пока авто ремонтируется предоставили ему для проживания вагончик.

Меня потрясло то, что произошло в этом городе. Новосибирцы столько мне всего надарили, что я не знаю, куда это всё деть. Я благодарен за всё, что они для меня сделали, — отметил Анатолий.

Ранее сообщалось, что жительница села Вознесенское Черкасской области на Украине спряталась в колодце от «военного нападения захватчиков». Женщина насмотрелась новостей по телевидению. Запасшись печеньем, подушкой и парой личных вещей, пенсионерка прыгнула на дно недействующего колодца. Она просидела на дне сооружения более суток. Исчезновение пенсионерки заметили соседи. Найдя 62-летнюю женщину, они вызвали спасателей.