Полыхающие после ДТП во Фрязино машины попали на видео В ДТП с горящими машинами во Фрязино пострадали четверо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Фрязино в Московской области произошло ДТП с участием нескольких машин, пишет Telegram-канал «112». Отмечается, что автомобили после столкновения выбросило в кювет, где они загорелись. В результате ЧП пострадали четыре человека, их доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Врачи оперируют одного из госпитализированных. О состоянии других пациентов, у которых диагностировали травмы и ожоги, пока неизвестно. Судя по опубликованным кадрам, в кювет попали две машины.

Ранее в Приморском крае на 113-м километре трассы Раздольное — Хасан произошла авария с участием скорой помощи. Во время ДТП из машины выпал пациент, он погиб на месте происшествия. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

В бурятском селе Хонхолой в результате ДТП погибла 17-летняя девушка, еще трое человек пострадали, в том числе дети. Авария случилась в в ночь на воскресенье, 26 мая. По предварительным данным, водитель Toyota Platz не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. У мужчины не было прав на управление транспортным средством.