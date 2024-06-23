Полыхающая в Дербенте синагога попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дербенте после перестрелки горит синагога, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». На опубликованных кадрах с места происшествия видно пламя, охватившее религиозное здание, и клубы дыма. К 20:12 мск пожар локализовали.

По словам очевидцев, строение выгорело почти полностью, а пламя перекинулось на соседние. Журналистка Эльмира Шейхова показала, как дымит синагога вдалеке.

В воскресенье, 23 июня, в региональном ГУ МВД России сообщили, что в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. По данным правоохранителей, в результате ЧП один сотрудник полиции погиб, один ранен. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего.

В то же время группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. Отмечается, что в регионе объявлен план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.