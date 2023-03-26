Полыхавший с полуночи пожар на складе пластика в Омске потушили

Пожар на складе по производству пластика в Омске полностью потушили, сообщили ТАСС в региональном МЧС. Огнем было охвачено 3,5 тысячи квадратных метров.

В 11:56 мск пожар полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе.

Склад на улице Доковской, 51, загорелся вечером 25 марта. Сообщение о возгорании поступило в 22:04 мск. Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров, позднее пламя распространилось на территории 3,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекли 96 человек и 26 единиц техники. Открытое горение было ликвидировано около 10 утра. Спасатели проводили проливку и разбор конструкций. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что вечером 25 марта в подмосковном Воскресенске произошел пожар на заводе по производству свинца «Фрегат». В настоящее время уточняются площадь пожара и наличие пострадавших.

Также пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Шаховском. О пострадавших не сообщалось.