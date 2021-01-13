Полувековой температурный рекорд побит в Сочи

https://static.news.ru/photo/35461208-55a0-11eb-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи зафиксирован новый температурный рекорд — воздух в городе утром 13 января прогрелся до +21,2 градуса. Об этом рассказала ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Однозначно можно сказать, что рекорд максимальной температуры сегодня состоялся. До сегодняшнего дня он принадлежал 1968 году, тогда в Сочи была зафиксирована температура +20 градусов, — цитирует её ТАСС.

Специалист добавила, что обновлён температурный рекорд и в Туапсе. Предыдущий был зафиксирован в 1960 году и составил 17,6 градуса тепла. Утром 13 января столбик термометра показал +18,4 градуса.

Волосюк добавила, что волной потепления охвачены Краснодарский край, Черноморское побережье Кавказа и Крым.

Как писал NEWS.ru, неделей ранее в Крыму был побит температурный рекорд 1931 года. 5 января воздух прогрелся до +17,6 градуса, что более чем на три градуса превысило показатель 90-летней давности. В гидрометцентре республики отметили, что это самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений на полуострове.