Полуторагодовалая девочка выпала из окна в сугроб и выжила На Урале полуторагодовалая девочка выжила после падения из окна третьего этажа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа в сугроб в Екатеринбурге, сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Инцидент произошел, когда малышка на некоторое время осталась без присмотра мамы.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении. По имеющейся информации, его жизни ничего не угрожает, — сообщили правоохранители.

По информации МВД, девочка забралась на подоконник и выпала из открытого окна на третьем этаже одного из домов в поселке Исток. При этом уточняется, что мать оставила ребенка под присмотром четырехлетнего сына, а сама занималась стиркой. От серьезных травм пострадавшую уберег сугроб под окном, который смягчил падение. В связи с инцидентом в ПДН организовали проверку.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что в Санкт-Петербурге 23-летняя мама уронила пятимесячную девочку с балкона. По данным канала, причиной стала мусорная урна, за которую зацепилась женщина. Ребенок ударился об асфальт и получил травму головы.

Кроме того, в Бурятии девятимесячный ребенок в одном памперсе оказался в уличном сугробе и получил обморожение конечностей. Малыша забрали с улицы соседи и вызвали скорую помощь. Пьяная мать отказалась отправляться с мальчиком в больницу.