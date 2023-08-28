Полуголый житель Читы сорвался с 12 этажа и попал на видео

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Житель Читы устроил «шоу» на 12 этаже для собравшихся снизу сограждан, сообщает RT. В какой-то момент мужчина сорвался с окна, однако спас сам себя от падения, зацепившись за подоконник соседей.

Трюкач вылез из квартиры полуголым. Во время своего «шоу» он лишился еще одного элемента одежды, скинув его толпе. За выкрутасами мужчины наблюдали не только прохожие, но и спасатели. На опубликованных кадрах видно, что раскладная лестница МЧС направлена прямо к окну.

В Москве тем временем засняли, как мужчина исполнил танец на крыше движущегося по трассе автомобиля. На опубликованных кадрах житель столицы старается удержать равновесие, широко расставив ноги. По информации РЕН ТВ, в случае задержания наказан может быть и водитель авто, и сам трюкач.

В Ингушетии ранее погибла туристка из Пятигорска во время фотографирования. Женщина пыталась сделать селфи, стоя на краю Ляжгинского водопада. В результате она сорвалась с 30-метровой высоты. От полученных травм женщина скончалась на месте. Скорую помощь вызывал свидетель произошедшего. Тело женщины обнаружил приехавший на место спасательный отряд «Армхи».