Полуголый мужчина напал с ножом на школьного охранника в Иркутске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полуголый житель Иркутска напал на школьного охранника, сообщил Telegram-канал Babr Mash. По его информации, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его задержал наряд полиции.

Мужчина с голым торсом заявился в учебное учреждение 7 октября. Охранник попросил незнакомца покинуть территорию школы, за что получил удар ножом. О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

На видео, опубликованном каналом, нападавший ведет себя неадекватно, выкрикивая нецензурные выражения. На следующем кадре можно увидеть, что мужчина уже нейтрализован силовиками. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Воронеже задержали мужчину, который ранил 15-летнего подростка в шею. Он напал на ребенка возле одного из жилых домов. Задержанный оказался 54-летним мигрантом. Каким именно оружием был ранен подросток, на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматики 14-летнего школьника за отказ купить вейпы. Один из пострадавших детей применил перцовый баллончик в целях самозащиты в ходе конфликта. Спустя некоторое время его настигла группа тех же подростков. Нападавших разыскивают.