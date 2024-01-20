Получивших гражданство России украинцев предложили ставить на учет Mash: украинцев с гражданством РФ могут поставить на учет из-за драк в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественники из движения «Ветераны России» предложили ставить на строгий учет украинцев, получивших российское гражданство, пишет Telegram-канал Mash. Поводом для этого стали избиения людей в Белгороде бандой подростков под названием «Боевые шмели», главарь которой является бывшим гражданином Украины.

Активисты убеждены, что для минимизации случаев избиения прохожих необходимо следить за поведением подростков из Украины на территории России. На появившихся в Сети кадрах видно, как подросток бьет мужчину кулаком в лицо, далее под крики своих товарищей валит его на землю и продолжает избивать. Во время избиений члены банды выкрикивали оскорбления в адрес русских.

Как пишет канал, лидером банды является 17-летний Амиль Гафаров, которого ранее арестовали на два месяца за нападение на случайных людей. По его данным, он родился в Азербайджане, после чего переехал на Украину, а потом оказался в России и вступил в гражданство.

Ранее стало известно о задержании всех шестерых членов «Боевых шмелей»: им от 17 до 19 лет. Свои действия подростки снимали на видео. Позже они их монтировали, накладывали музыку и публиковали в соцсетях.

Сначала подросткам вменяли ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство в составе группы лиц), однако позже следствие уточнило, что заведено дело по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК) и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).