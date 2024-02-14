«Получили по зубам»: Алаудинов об «уроке» для наемников ВСУ от ВС РФ Алаудинов: наемники ВСУ поумнели после того, как «получили по зубам» от ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ, поумнели после того, как «получили по зубам» от российских военных, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов в Институте государственной службы и управления Президентской академии РАНХиГС. По его словам, они думали, что постреляют на спецоперации на Украине, как на сафари, и уедут домой живыми.

Нам встречались наемники, но уже в том состоянии, когда мы у них спросить не могли, потому что мы живыми наемников в плен не брали еще ни одного. И необходимости нет. <...> Начало было такое: хлынуло огромное количество наемников в украинские формирования, думая, что это сафари, что им удастся точно так же приехать, как в Ирак, Ливию, Сирию, просто так пострелять, порадоваться, как говорится, тому, что они метко стреляют, и уйти живыми, — отметил Алаудинов в рамках военно-патриотической недели в поддержку всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны».

Он отметил, что все наемники, которые попадали на передовую, либо были уничтожены российскими силами «в максимально короткий срок», либо еле оттуда уходили живыми. Командир «Ахмата» заявил, что на интернет-ресурсах есть ролики, в которых иностранные военные называют большой ошибкой свое участие в СВО против России. Кроме того, они рассказывают о коррумпированности руководства ВСУ, а также о бесчеловечном отношении к своим бойцам, добавил Алаудинов.

И это тоже уже нам на руку, потому что они (наемники. — NEWS.ru) таким образом передают посыл тем, кто еще не сделал выбор, куда он хочет поехать. <...> Они все уже поумнели. Они все получили по зубам, — подчеркнул он.

Ранее военнослужащий с позывным Чечо рассказал, что колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя на Украине в страхе перед российскими беспилотниками. По его словам, от дронов было «некуда спрятаться», поэтому мужчины решили спасать свои жизни.

До этого служащий в спецназе ВСУ немец по имени Бен отметил, что Вооруженные силы России обладают «бесконечным» количеством солдат и запасом военной техники. При этом он подчеркнул, что мощь российской армии является не единственной причиной, по которой армия Украины терпит поражение. Он обвинил в провалах ВСУ страны Запада, медлящие с решениями по поставкам вооружений.