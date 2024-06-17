Получено объяснение вспышек в небе над Ростовом-на-Дону «Россети Юг»: причина вспышек на ростовской подстанции — прилетевшая пленка

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

После появления в соцсетях видео со вспышками в небе над Ростовом-на-Дону энергокомпания «Россети Юг» в официальном Telegram-канале объяснила их причину. Выяснилось, что инцидент спровоцировала упаковочная пленка, случайно попавшая на территорию объекта в Западном районе города со строительной площадки.

На территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, которое стало причиной яркой вспышки, — говорится в сообщении компании.

По данным «Россети Юг», нарушений энергоснабжения по сети в городе нет. Сейчас специалисты проводят осмотр оборудования.

В конце мая аварийное отключение электричества во Владивостоке привело к прекращению электроснабжения 90 домов, в которых проживают 15 тысяч человек. Причиной стала авария на фидерах одной трансформаторной подстанции. 21 мая был зафиксирован похожий случай. Тогда жители 13 улиц во Владивостоке остались без электроэнергии вследствие аварийной ситуации.

Без света ранее остались и жители Новороссийска, это произошло из-за пожара на подстанции. Мэр города Андрей Кравченко рассказал, что проблема коснулась 26 тысяч горожан. На места сразу выехали аварийные службы.