Полсотни курских добровольцев прошли обучение в ЧВК «Вагнер» В Курской области первые 50 дружинников прошли обучение для обеспечения теробороны

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Боец ЧВК «Вагнер»

Первые 50 добровольцев народных дружин в Курской области прошли обучение под руководством инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Из них будет сформирован мобилизационный резерв для обеспечения самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, его слова приводит ТАСС.

Первые 50 человек вернулись, которые проходили обучение на пограничном полигоне в одном из регионов нашей страны. Предполагается, что эти люди будут первыми зачисляться в мобилизационные резервы войск территориальной обороны. Они у нас должны быть сформированы в течение какого-то времени после объявления военного положения, — пояснил губернатор.

Он также добавил, что до того момента, пока военное положение не будет объявлено, добровольцам нельзя выдавать экипировку и оружие.

В пресс-службе правительства Курской области уточнили, что подготовленные добровольцы отправятся в приграничные районы региона и там будут работать вместе с сотрудниками погрануправления. Также их привлекут для обеспечения общественного порядка в приграничных населенных пунктах и обеспечения безопасности на важных инфраструктурных объектах.

В настоящее время в регионе насчитывается более двух тысяч добровольных народных дружинников.

Ранее Роман Старовойт заявлял, что члены подразделений территориальной обороны Курской области и других приграничных регионов должны иметь право на использование оружия в учебных стрельбах и при контртеррористических операциях. По его словам, оружие должно выдаваться исключительно при необходимости, а храниться оно будет в заранее подготовленных зонах.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе созданы семь батальонов теробороны общей численностью около трех тысяч человек. По его словам, власти региона ищут законные основания для вооружения этих отрядов, чтобы при необходимости бойцы были готовы противостоять противнику.