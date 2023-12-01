Польскому дипломату «подложили свинью» в Хабаровске Активисты подарили польскому консулу Свидереку плюшевую свинью в Хабаровске

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Сопредседатель Совета отцов Хабаровска Андрей Никонов подарил польскому консулу Кшиштову Свидереку плюшевую свинью, сообщает РЕН ТВ. По словам мужчины, маленькая игрушка — «копия» украинского президента Владимира Зеленского. Отмечается, что дипломат не принял подарок.

Я решил подарить польскому дипломату плюшевую свинку. Это маленькая копия самой верной марионетки Запада — Владимира Зеленского, который ведет себя как последняя свинья. Но господин консул почему-то отказался от такого хорошего подарка, — сказал Никонов.

По данным канала, перед входом в аэропорт Хабаровска историк Владислав Кушниренко устроил мемориал из облитых красной краской игрушек, которые символизировали погибших на Донбассе детей. Консул не обратил внимание на него и не стал высказываться по этой проблеме.

Ранее министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк не поехал в Скопье, чтобы участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ, из-за того, что там будет глава МИД РФ Сергей Лавров. Он назвал критичным отношение Варшавы к приглашению российского дипломата.

О нежелании ехать в Северную Македонию по той же причине 28 ноября заявили главы министерств иностранных дел стран Балтии. По их словам, участие России во встрече даст ей «еще одну возможность для пропаганды». Дипломаты балтийских стран считают, что после начала специальной военной операции на Украине Москва «вела себя деструктивно» по отношению к членам ОБСЕ. Также проигнорирует встречу представитель Украины.