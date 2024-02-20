Польские фермеры оставили Германию без украинского зерна Сольский: высыпанную поляками из вагонов кукурузу везли с Украины в ФРГ

Фото: IMAGO/Attila Husejnow / SOPA Ima/Global Look Press

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в своем Telegram-канале заявил, что польские фермеры высыпали зерна кукурузы из железнодорожных вагонов вблизи КПП «Медыка — Шегини». По словам чиновника, груз предназначался Германии, в Польшу кукурузу не экспортируют.

Украина решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас проходят на польско-украинской границе. Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, направлялась в Германию. В Польшу кукуруза с Украины не экспортируется, — заявил Сольский.

Ранее польские аграрии заблокировали проезд украинским фурам в 250 местах. Фермеры продолжают протестовать против ввоза дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины и «зеленой» политики Европейского союза, которая противоречит интересам местных производителей. Один из плакатов протестующих гласил, что без них европейцы останутся без еды, алкоголя и одежды. Возмущенные граждане перекрывают дороги и забрасывают грузовики яйцами.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал продолжающиеся протесты польских фермеров на границе с Украиной, говорится в опубликованном в Telegram-канале главы государства видеообращении. Ситуацию с блокировкой украинского экспорта он назвал «издевательской».