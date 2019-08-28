После переезда из Хабаровска во Владивосток полномочное представительство главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) разместится на острове Русский. Соответствующий указ от 28 августа подписал президент Владимир Путин.
Как следует из документа,
Ранее учреждение располагалось в Хабаровске, который до недавнего времени был столицей российского Дальнего Востока.
Как писал News.ru, с 13 декабря 2018 года столицей ДФО стал Владивосток. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого власти Хабаровского края выступили за присвоение главному городу региона федерального статуса.