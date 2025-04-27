Полпред Жога меняет правила игры в «Ельцин-центре» Полпред Артем Жога взял под контроль деятельность «Ельцин-центра» в Екатеринбурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артем Жога

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога принял решение о кардинальной перестройке работы «Ельцин-центра», исключив из его программы мероприятия, которые, по его мнению, противоречат государственной политике, сообщает URA.RU со ссылкой на источники. По данным издания, для этого полпред наладил оперативное взаимодействие с профильными структурами.

Жога за последние месяцы настроил работу по «Ельцин-центру»: как только возникает что-то, по его мнению недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство центра, — уточнил собеседник издания.

Другой источник отметил, что полпред выстроил взаимодействие с различными органами власти для оперативного реагирования на ситуацию. Еще один инсайдер подчеркнул, что Жога лично следит за деятельностью учреждения.

По данным издания, в «Ельцин-центре» опровергли информацию об изменении их работы, назвав ее «домыслами». В полпредстве официальных комментариев давать не стали.

Ранее «Ельцин-центр» отменил запланированный на 5 июня показ спектакля «Я убил царя» о расстреле семьи Николая II. В учреждении не стали раскрывать причины отмены, ограничившись автоматическим возвратом средств за электронные билеты и извинениями перед зрителями. Постановка театра «Пространство „Внутри“» предлагала зрителям самостоятельно интерпретировать события 1918 года — спектакль не дает однозначного ответа на вопрос о виновных в казни императорской семьи.