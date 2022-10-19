Полпред Якушев допустил переселение жителей Херсона в регионы УрФО

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев заявил, что регионы Урала смогут принять желающих переехать жителей Херсонской области, передает URA.RU. По его словам, это можно будет сделать по специальной жилищной программе.

Возможности такие [у регионов УрФО] есть. Технически мы эти вопросы отрабатываем. Что касается непосредственно цифр, я думаю, в ближайшее время у нас уже будет четкая конкретика об этих емкостях [жилья для переселенцев] и какое количество людей мы можем принять, — сообщил Якушев.

Ранее власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться из-за возможных обстрелов жилых кварталов Вооруженными силами Украины. В сообщении также указан телефонный номер для связи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что от 50 до 60 тысяч жителей региона будут эвакуированы местными властями. Их, по словам чиновника, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Как подчеркнул Сальдо, процесс эвакуации займет примерно шесть дней.