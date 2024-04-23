«Положение значительно ухудшилось»: в ЛНР заявили о трудностях ВСУ Марочко: ВСУ имеют проблемы с логистикой в районе Сватово и Кременной в ЛНР

Вооруженные силы Украины имеют логистические проблемы в занимаемых противником селах рядом со Сватово и Кременной на севере Луганской Народной Республики, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он обратил внимание, что в последние дни положение ВСУ там значительно ухудшилось.

На оккупированных территориях ЛНР противник испытывает трудности с логистикой. За последнее время положение украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка (ЛНР) и Невское значительно ухудшилось, — заявил собеседник агентства.

Марочко добавил, что российские войска контролируют основные пути снабжения ВСУ благодаря тактическому положению в этих районах. Это пагубно сказывается на логистике противника. Кроме того, ситуацию усугубляет дефицит механиков-водителей и транспорта в украинских войсках, заключил подполковник.

Ранее военный корреспондент Василий Ткач предположил, что украинские войска могут перейти в контрнаступление не раньше ноября этого года, когда в США пройдут президентские выборы. Он объяснил, что к этому моменту Киев сможет получить новые партии западного оружия. Ткач также не исключил, что поставки затянутся на несколько месяцев.