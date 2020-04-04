Половина российских регионов продлила ограничительные меры из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5ccd18e-76b9-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg город Тверь Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

После второго обращения президента РФ Владимира Путина к населению режим самоизоляции или другие ограничения, направленные на снижение риска распространения коронавируса, продлили 45 из 85 регионов страны.

Пока не действуют никакие ограничительные меры в Ненецком автономном округе, Тверской и Ярославских областях. В течение последних суток режим изоляции введён в Тульской и Орловской области. В 28 регионах специальный режим действует до особого распоряжения, без конкретных сроков его снятия. В нескольких областях, в том числе в Астраханской и Оренбургской, ограничительные меры смягчили и расширили список организаций, которые могут работать во время действия режима самоизоляции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в Дагестане. По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.