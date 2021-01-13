Половина рейсов аэропорта Симферополя задерживаются из-за тумана

https://static.news.ru/photo/92135104-5590-11eb-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибытие и отправление десяти рейсов в аэропорту Симферополя задерживаются из-за сильного тумана.

Как передаёт «Политика сегодня», с утра 13 января в воздушной гавани приземлились четыре самолёта. Ещё четыре сели на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе. Время задержки десяти рейсов составляет до пяти часов.

По данным на 13:30, отложены вылеты в Екатеринбург, Самару, Москву, Новосибирск. По расписанию рейсы должны были вылететь между 11:00 и 12:00.

13 января аэропорт Симферополя должен принять и отправить всего около 20 рейсов. Воздушная гавань с 2014 года не обслуживает международные авиалинии из-за санкций, связанных с вхождением Крыма в состав России.

С начала 2021 года «Аэрофлот» начал продавать субсидированные билеты в Симферополь, Калининград и города Дальнего Востока РФ, передавал NEWS.ru. Льготная цена будет действовать для экономкласса на прямых рейсах авиакомпании до 31 декабря. Купить субсидированные билеты смогут пассажиры до 23 лет, женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой группы и сопровождающие их лица, многодетные семьи и инвалиды второй и третьей групп.