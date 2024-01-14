Половина месячной нормы снега выпала за ночь в Севастополе Развожаев: в Севастополе продолжается работа по ликвидации последствий снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Половина месячной нормы снега выпала в ночь с 13 на 14 января в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что специалисты продолжают ликвидировать последствия снегопада, проблемными местами он назвал подъемы и горки на внутриквартальных дорогах.

За ночь в городе выпала половина месячной нормы снега. Городские службы работали всю ночь и продолжают сейчас. Всего за последние сутки дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих, — говорится в сообщении.

По словам главы города, в сфере городского хозяйства с последствиями осадков борются 617 человек и 34 единицы техники, сложность заключается в гололеде, из-за которого мусоровозы не могут проехать на полигон. Развожаев поручил как можно скорее расчистить дороги в Терновке, Хмельницком, частично в Сахарной Головке, на Фиоленте и в Балаклаве и вывезти мусор.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что мощные осадки обрушатся на Москву на следующей неделе. По его словам, речь идет о 30–40% от месячной нормы осадков. При этом он добавил, что на следующей неделе в российской столице наступит мягкая и снежная зимняя погода.