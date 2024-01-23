«Полный разгром»: депутат призвал к чрезвычайным мерам из-за снега в Самаре Депутат Хинштейн призвал к срочным мерам из-за транспортного коллапса в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн раскритиковал ситуацию с работой общественного транспорта и с уборкой снега в Самаре. Депутат считает, что настало время принять чрезвычайные меры, чтобы люди могли добираться на работу и домой. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Ежедневно получаю множество обращений самарцев с жалобами на отвратительную работу общественного транспорта. Люди пишут, что ждут маршрутов часами, а посадка в салон — сродни штурму Зимнего дворца, — написал депутат.

Хинштейн приводит сообщения местных жителей о неутешительной ситуации с общественным транспортом. Пользователи пишут, что стоят на остановках на морозе по 45 минут, в итоге все равно уезжают на такси по 600 рублей. При этом трамваи набиты битком, так, что ломаются двери.

Люди толпами стоят на остановках. Трамвайные пути не чистятся, из-за снега и дождя в эти выходные вышло из строя много трамваев. Как сотрудник ТТУ, могу сказать, что сейчас основная проблема — это не нехватка водителей и кондукторов, как заявляет департамент транспорта, а именно полный разгром подвижного состава, — приводит Хинштейн жалобы самарцев.

Жители города также сообщают, что добираются до пункта назначения по пять часов, в то время как на улице объявлен желтый уровень опасности.

На этом фоне реляции самарских властей о «прорывных успехах» на ниве общественного транспорта выглядят откровенной издевкой, — резюмирует депутат.

Ранее Хинштейн уже сигнализировал о проблеме с уборкой снега в Самаре. Тогда поводом послужила упавшая с крыши лавина, которая чуть не засыпала детей. По мнению депутата, в городе сложилась ужасающая ситуация с уборкой снега, но, скорее всего, проблема будет решена только к весне.