«Стереть с лица земли»: Кадыров выступил после введения военного положения Кадыров: если пуля полетит в сторону России, нужно стереть центры принятия решений Украины

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале поддержал введение военного положения в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Он подчеркнул, что в случае если «хоть одна пуля» полетит в сторону РФ, нужно не просто ударить по центрам принятия решений на Украине, а «стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось».

Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты, — написал Кадыров.

Он отметил, что безопасность России должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. По его мнению, дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения.

Ранее Кадыров сообщил, что поддерживает решение о частичной мобилизации, принятое президентом России Владимиром Путиным. По его словам, нынешняя ситуация вокруг страны несет угрозу ее безопасности, а завершение спецоперации в Донбассе приведет к остановке наступления противника на территории РФ. Он также пообещал выполнить соответствующее поручение президента на «100%».