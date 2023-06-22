Сотрудник вуза МВД вымогал у коллег деньги за ошибки Baza: сотрудник вуза МВД в Белгороде вымогал деньги за орфографические ошибки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник факультета правоохранительной деятельности в Белгородском юридическом институте МВД России вымогал у подчиненных деньги за орфографические ошибки, которые обошлись им в 150 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, полковник Виталий М. нашел ошибки в работах своих коллег и предложил им отдать ему половину премии, в обмен пообещав не привлекать их к дисциплинарной ответственности.

По предварительным данным, по такой схеме полковник вымогал деньги у своего заместителя и начальника курса. Один из них заплатил, денег от второго так и не поступило.

Согласно информации канала, 21 июня на преподавателя возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Сотруднику вуза МВД может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.

В мае в Красноярском крае бывшего преподавателя Сибирского университета науки и технологий имени Решетникова приговорили к 10 годам колонии общего режима за получение взяток от студентов. В ходе расследования установили, что всего обвиняемый получил от учащихся более 800 тысяч рублей, кроме того, он выступал посредником для передачи взяток своим коллегам.