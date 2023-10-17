Полковник ВС РФ указал на особенность российской тактики в Авдеевке Полковник Кнутов: ВС РФ используют в Авдеевке схему взятия Артемовска

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Российские войска применяют в Авдеевке ту же тактику, которая уже показала себя в Артемовске, заявил Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, район окружают, чтобы отрезать от своих, а затем делят на участки.

В настоящее время в Авдеевке мы используем тактику, которую в свое время мы применяли в Артемовске: окружение района с последующей его изоляцией и дальнейшим дроблением. То есть тактика откусывания, которая уже не раз применялась и давала очень хорошие результаты, — пояснил собеседник издания.

Авдеевка — самое главное направление на данный момент, также важны для России Купянское и Краснолиманское направления, добавил эксперт. По его словам, там российские вооруженные силы сначала «выдавят противника», чтобы создать линии обороны на выгодных рубежах.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие Авдеевки под контроль станет знаковым моментом в истории специальной военной операции, а также позволит обезопасить Донецк. По словам Дандыкина, участвующие в боях за город ветераны Донбасса высоко мотивированы, так как именно из Авдеевки украинские войска обстреливают столицу ДНР и близлежащие населенные пункты.