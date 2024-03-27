Полк «Ярсов» освоит новые районы патрулирования МО: ракетный полк комплексов «Ярс» вышел на новые маршруты патрулирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ракетный полк комплексов «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что по плану — освоение новых районов.

Ракетный полк ПГРК «Ярс» выведен на маршруты боевого патрулирования в рамках проведения командно-штабного учения. Крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что тяжелый стратегический межконтинентальный ракетный комплекс РС-28 «Сармат» заменит в ближайшее время устаревшую ракету «Воевода», которая стоит на боевом дежурстве еще со времен СССР. «Сармат» обладает самой тяжелой в мире межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Разработчики называют комплекс «инженерным чудом» и «венцом ракетной техники». Он призван обеспечить России ядерный паритет на несколько десятков лет.

До этого президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал, что «Сармат» уже поставлен в войска, и Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве. Он уточнил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.