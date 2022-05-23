Политолог объяснил единение уральцев против Соловьёва Политолог Русаков: единение уральцев против Соловьёва вызвано вмешательством Москвы в дела региона

Владимир Соловьёв / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Единение уральцев, выступивших против телеведущего Владимира Соловьёва, вызвано вмешательством Москвы в дела региона, сообщил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. У граждан сформирована своя идентичность, которую в столице не поняли, объяснил он в разговоре с «ФедералПресс».

Контекст истории с Соловьёвым с точки зрения уральцев выглядит так: «Москва вмешивается в наши внутренние дела, не понимая нашей уральской идентичности, мы сами разберёмся». Впрочем, это не какая-то особенная история: подобная идентичность в той или иной степени присутствует в каждом регионе, ведь она складывается там, где люди живут поколениями, — сказал Русаков.

Московское же самоопределение размыто, так как в столицу — в экономический центр — за возможностями едут отовсюду, добавил он.

В конце апреля Владимир Соловьёв во время эфира «Соловьёв.Live» назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей», после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком» и заявил, что жители города ждут его приезда, чтобы высказать свою позицию. В следующий раз Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов».

17 мая Дума Екатеринбурга обратилась в городскую прокуратуру с просьбой проверить высказывания телеведущего на соответствие законодательству. Поводом для обращения стали жалобы горожан и общественных организаций, ответ на него ожидается в начале июня.